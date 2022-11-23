Главным по выборам в Екатеринбурге останется Вадим Антошин

Свердловский избирком утвердил новых членов Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга, которая будет заниматься организацией выборов депутатов Екатеринбургской думы в 2023 году.

В состав ТИК назначены Вадим Антошин, Станислава Астратова и Александр Люлькин. Антошин ранее был председателем упраздненного избиркома Екатеринбурга, Астратова – секретарем. Владелец сети кофеен «Кофейня №7» Александр Люлькин – новичок в избирательной системе. На должность в ТИК он был выдвинут собранием избирателей.

До 30 ноября председателем Ленинской ТИК остается Ирина Пяткова, но затем она перейдет в только что сформированную Академическую ТИК. С большой долей вероятности новым руководителем Ленинской ТИК станет Вадим Антошин, хорошо зарекомендовавший себя во время крупных избирательных кампаний последних лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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