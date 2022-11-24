Барельеф с заброшенной больницы сохранят в музее истории Екатеринбурга (ФОТО)

Сотрудники музея истории Екатеринбурга исследовали заброшенную больницу в Зеленой Роще. Здание готовят к сносу, и музейщики надеялись найти на развалинах интересные артефакты.

«По запросу депутатов городской думы мы посетили здание заброшенной Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Нашей целью было попробовать найти барельефы 1940-х годов, находившиеся там со времен госпиталя НКВД. К сожалению, точное место расположения этих барельефов известно не было. Нам удалось определить, что оно находилось в промежутке между 4-этажной и 6-этажной секцией больницы, в небольшом пристрое. Сейчас это место уже полностью руинировано, но нам удалось найти единственный сохранившийся фрагмент плитки 20х20 см. Он будет передан в фонды Музея истории Екатеринбурга», – рассказал и.о. директора МИЕ Игорь Пушкарев.

Напомним, вчера поздно вечером бульдозеры начали расчищать территорию возле заброшенной больницы. По данным «Нового Дня», здание планируют снести до конца текущего года. На его месте построят онкологический центр. Об истории больницы, потерявшей статус архитектурного памятника, можно почитать здесь.

Фото музея истории Екатеринбурга

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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