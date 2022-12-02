Барельефы заброшенной больницы станут экспонатами музея истории Екатеринбурга (ФОТО)

Барельефы из заброшенной больницы в Зеленой Роще могут стать экспонатами новой выставки музея истории Екатеринбурга. Бывший архитектурный памятник сейчас сносит спецтехника для расчистки места под строительство новой больницы.

Представители АО «Екатерининская больница» (собственник участка) передали сотрудникам музея барельефы с символикой здравоохранения. На них изображена чаша со змеей. Раньше эта лепнина украшала актовый зал городской больницы скорой помощи.

«Предметы переданы в фонды МИЕ. Сейчас с ними работают специалисты музея. Не исключено, что они станут экспонатами новой экспозиции креативного кластера «Л52», расположенного в одном из домов «Госпромурала». Сейчас как раз идет подготовка к выставке, которая откроется в конце декабря», – рассказал директор музея Игорь Пушкарев.

Отметим, что ранее музейщики самостоятельно исследовали руины больницы и нашли там фрагмент барельефа 1940-х годов. Он также будет храниться в музее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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