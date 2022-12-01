Проезд по улице Чкалова в Краснолесье открыт, но ремонт продолжается (ФОТО)

С сегодняшнего дня открыт проезд по улице Чкалова на участке от Краснолесья до Вонсовского. Подрядчик, «Уралдортехнологии», должен был сдать этот объект до 1 декабря. Движение запустили точно в эту дату, но сроки проведения работ сорваны – не установлены фонари, не проведено благоустройство. Дорога должна быть четырёхголосной, но сейчас проезд возможен только по одной полосе в каждую сторону.

По словам местных жителей, сегодня на объекте работает около десяти человек, техника, а накануне утром здесь не было почти никого.

«Работы по устройству полотна завершены, ведётся работа по устранению замечаний, настройка светофоров, сдача-приёмка эксплуатации», – прокомментировали в пресс-службе мэрии. Сроки завершения работ там описали как «кратчайшие», в чем причины срыва сроков, не уточняется.

Добавим, реконструкция улицы Чкалова – один из ключевых дорожных проектов в Академическом. Участок, который открыли сегодня, важен для жителей Краснолесья, годами они ездили по бетонным плитам вместо дороги, а с началом ремонта приходилось делать крюк, чтобы попасть в ближайшие детсады и магазины.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»