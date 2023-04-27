На новом участке Чкалова «уплыла» плитка (ФОТО)

В Екатеринбурге полгода назад сдали отремонтированный участок улицы Чкалова на отрезке от Вонсовского до Краснолесья. Теперь местные жители удивляются качеству благоустройства. Местами работы, кажется, так и не закончили, вдоль дороги и тротуара осталась голая земля, из-за чего вокруг грязь. Образовавшуюся яму просто засыпали землей, такая «заплатка» продержалась до первого дождя. А главное, плитка на тротуаре уже пошла волнами.

«Нам с ребенком такое благоустройство нравится, там копятся лужи, и можно прям по колено в них зайти. Еще на коляске классно там ездить. Мы называем это «тыгыдык» – чем больше яма, тем круче», – поделилась жительница Академического.

Дорогу заканчивали ремонтировать осенью и зимой, работы шли, несмотря на осадки и минусовую температуру. Работали «Уралдортехнологии», жители этой части Академической ждали дорогу несколько лет. А в целом реконструкция Чкалова – один из ключевых дорожных проектов всего района.

Екатеринбург, Марина Иванова

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