До Верхней Пышмы из Екатеринбурга запустили ретропоезд

Ретропоезд начнет курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Первый рейс «Уральский экспресс» совершил 1 декабря 2022 года. Проект реализован Свердловской железной дорогой при поддержке Уральской горно-металлургической компании. Первыми в качестве экскурсантов на нем проехали полномочный представитель президента Российской Федерации Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын.

С 3 декабря «Уральский экспресс» начнет курсировать по выходным дням по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о.п. «Верхняя Пышма. Музей». Время в пути – около полутора часов. Часть пути поезд будет вести легендарный электровоз ЧС2, а по неэлектрифицированному участку – паровоз.

Путешествием на ретропоезде туристам можно будет начать знакомство с расположенным в медной столице Урала музейным комплексом УГМК – одним из крупнейших в мире собранием военной и автомобильной техники и истории. В настоящее время в его состав входят четыре выставочных центра и открытая экспозиционная площадка, коллекции которых насчитывают порядка 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.

Маршрутом «Уральского экспресса» предусмотрено также посещение станции Шувакиш, где воссозданы здание вокзала и деревянная платформа в историческом стиле, организовано несколько тематических фотозон.

Как отмечают специалисты туристической отрасли, только за 9 месяцев этого года на территорию Уральского федерального округа совершено без малого 5,8 млн туристских поездок, из которых треть – 1,9 млн поездок – в Свердловскую область.

Напомним, что сегодня по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма также было запущено движение «Орланов» – рельсового автобуса, который будет привозить пассажиров также к музейному комплексу УГМК.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»