Свердловчане получат еще 2 млрд на газификацию жилья

Свердловская область подучит еще 2 млрд рублей на газификацию. Большая часть денег – 1,9 млрд рублей – достанется АО «Регионгаз-инвест». Компания занимается догазификацией в Ирбите и Ирбитском районе, Тавде, Туринске, Михайловском.

Около 95 млн рублей получит ГУП СО «Газовые сети» для догазификации Староуткинска, Пышмы, Невьянска, Бисерти, Ачита.

Ранее в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ свердловской области Николай Смирнов рассказывал, что главное условие подключения к программе догазификации – заявка от самих жителей. «Потенциал догазификации Свердловской области – 77,5 тысячи домов. Подано 43 тысячи заявок», – говорил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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