Машину от столкновения выбросило на тротуар – погиб пешеход

Сегодня на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистической в Екатеринбурге случилось ДТП, в котором погиб пешеход. На перекрестке столкнулись Chevrolet Cruiz и ВАЗ 2114, одну из машин от удара выбросило на тротуар – прямо на женщину-пешехода. По предварительной информации, она скончалась, сообщили в прокуратуре.

«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»