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Пятница, 2 декабря 2022, 11:16 мск

Новости Екатеринбург

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Машину от столкновения выбросило на тротуар – погиб пешеход

Сегодня на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистической в Екатеринбурге случилось ДТП, в котором погиб пешеход. На перекрестке столкнулись Chevrolet Cruiz и ВАЗ 2114, одну из машин от удара выбросило на тротуар – прямо на женщину-пешехода. По предварительной информации, она скончалась, сообщили в прокуратуре.

«Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по данному факту», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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