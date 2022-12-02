ГИБДД установила личность водителя, сбившего насмерть пенсионерку на Уралмаше

Появились подробности утреннего ДТП на перекрестке Бакинских Комиссаров – Коммунистическая, в котором погибла пожилая женщина-пешеход. Напомним, автомобиль «Шевроле Круз» ВАЗ-21140 при повороте налево врезался в проезжающий прямо ВАЗ-21140. После столкновения отечественную машину выбросило на тротуар, где стояли люди. Под автомобиль попала 80-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где скончалась от травм.

По данным Госавтоинспекции Екатеринбурга, за рулем «Шевроле Круз» находился 58-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 34 года. Автомобилем ВАЗ-21140 управлял 23-летний мужчина, имеющий водительский стаж 2 года. За это время он 29 раз привлекался к административной ответственности. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа провели замеры и составили процессуальные документы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными при проезде регулируемых перекрестков. При повороте налево по зеленому сигналу светофора необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления. Также Госавтоинспекция напоминает, что проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям», – прокомментировали в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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