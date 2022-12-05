В мэрии рассказали, как будут чистить город от снега

В Екатеринбурге продолжается снегопад. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов провел рабочее совещание, где обсуждалась уборка города. Коммунальщиков обязали вывести максимальное количество техники.

Сегодня днем должны работать 388 рабочих и 218 единиц спецтехники, в том числе 50 КДМ, 55 тракторов, 6 снегопогрузчиков, 18 грейдеров, 14 фронтальных погрузчиков, 62 самосвала и другие.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, за выходные на полигоны вывезли 16 тысяч 803 тонны снега. Однако к утру, по наблюдению горожан, на дорогах и тротуарах его оставалось еще довольно много. Сейчас в городе фиксируются 5-балльные заторы, по данным сервиса Яндекс-Пробки, максимальные проблемы на дорогах ожидаются в 18 часов, будет 8 баллов. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится весь день. А уже со вторника вероятно новое похолодание.

Екатеринбург, Марина Иванова

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