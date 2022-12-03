Телеком-блогера из Екатеринбурга объявили в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск Михаила Климарева, который ранее был признан иностранным агентом. ««Климарев Михаил Валерьевич, 13 января 1973 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», – отмечается в базе МВД. Статья не уточняется.

Климарев – снователь некоммерческой организации «Общество защиты интернета». В своем телеграммной-канале «ЗаТелеком» он уже прокомментировал решение силовиков – он отметил, что он уже прочитал о своем розыске и о том, что он якобы скрывается в Вильнюсе. «Так вот это – враньё. Во-первых, я не скрываюсь. А во-вторых – я в Берлине!», – добавил блогер.

Екатеринбург, Марина Иванова

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