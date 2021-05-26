«Зацепит и другие сайты»: эксперты оценили замедление работы Google

Замедление работы Google приведет к нарушению функционирования множества других сайтов. Под угрозой окажутся даже смартфоны с Android, предполагают эксперты по опыту блокировок властями Telegram.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика. Причина – оставшийся на сервисах компании запрещенный контент, который ведомство требовало удалить. Так, из поисковой выдачи не удалены около 20-30% ссылок на противоправный контент, а на видеохостинге YouTube остаются порядка 5 тыс. подобных роликов.

Основатель некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев напомнил, что многие ресурсы используют инфраструктуру Google. Например, Google Analytics, Google Ads и Google Fonts встроены в структуру сотен и сотен сайтов.

«Почти на всех ресурсах стоит счетчик Google Analytics. Если сервис перестанет отдавать данные, браузер начнет многократно пытаться к нему обратиться… страница не будет отображаться полностью. Проблемы такого рода коснутся практически всех сайтов», – цитируют его «Известия».

Гендиректор провайдера «Инсис» Артем Черанев уверен, что РКН использует те же инструменты, что и для блокировки Telegram или замедления Twitter. То есть не сможет действовать исключительно на нужные сервисы.

«Замедление не только Google будет наблюдаться, потому что алгоритмы РКН зацепят и другие сайты», – заявил эксперт.

Как сообщал «Новый День», сумма санкций против Google достигла 6 млн рублей. 25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию еще на 2 млн рублей. Ранее за неудаление запрещенного контента суд уже наказал Google на 4 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.05.21

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