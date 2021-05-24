Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика

Сервисы Google на территории России могут подвергнуться санкциям – Роскомнадзор может замедлить их трафик из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной в РФ информацией. Как сообщила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, на видеохостинге YouTube остаются порядка 5 тысяч таких материалов, а из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на противоправный контент.

«Объемы и сроки неудаления Google LLC доступных на территории России материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами на незаконные акции и иным экстремистским и деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Роскомнадзор отмечает, что направил в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. «Если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», – уточнил Роскомнадзор.

В ведомстве также пояснили, что на сегодняшний день на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, больше всего – 3,5 тысячи – с призывами к экстремизму. «Кроме того, Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», – отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Москва, Светлана Антонова

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