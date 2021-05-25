Сумма штрафных санкций для Google выросла до 6 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы признал Google виновным в еще одном административном правонарушении, оштрафовав компанию на 2 млн рублей. Таким образом общая сумма санкций достигла 6 млн рублей, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня сообщалось, что мировой суд Таганского района признал Google виновным в неудалении запрещенного контента и оштрафовал компанию на 4 млн рублей.

Как ожидается, суд во вторник рассмотрит еще восемь административных протоколов в отношении Facebook. Последней грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

В отношении компаний составлены протоколы по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации или Интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В марте суды оштрафовали за неудаление запрещенного контента компанию Mail.ru за, Twitter, Telegram и TikTok.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.21

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