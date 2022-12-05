За снежные сутки в Свердловской области случилось 82 ДТП

С 4 по 5 декабря на территории Свердловской области выпало около восьми сантиметров снега. Из-за обильных осадков в регионе всплеск ДТП. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в минувшее воскресенье зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили 12 человек, в том числе четверо детей. Аварии с участием несовершеннолетних произошли на дорогах Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Всего же за сутки ГИБДД зафиксировала в регионе 82 дорожно-транспортных происшествия. В авариях были повреждены 159 машин. В статистику включены как мелкие столкновения, так и происшествия с серьезным ущербом для автовладельцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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