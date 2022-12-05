Подробности смертельной аварии под Богдановичем: легковушка врезалась в КамАЗ с бананами

Стали известны подробности серьезной аварии под Богдановичем, унесшей жизнь водителя «Лады». Как установили сотрудники ГИБДД, за рулем автомобиля ВАЗ-2114 был 41-летний мужчина, житель Екатеринбурга. Его водительский стаж составлял 12 лет.

По неизвестной причине «Лада» выехала на встречную полосу трассы, где столкнулась с грузовиком. Легковушку развернуло и откинуло на попутную «Газель». Водитель «Лады» погиб на месте. Остальные участники аварии не пострадали, машины были сильно повреждены. Как уточнили в Госавтоинспекции, автомобиль КамАЗ перевозил 21 тонну бананов из Санкт-Петербурга в Иркутск, «Газель» ехала без груза.

Напомним, авария произошла около 12 часов на 86 километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень». В ГИБДД призывают автомобилистов быть крайне внимательными, выбирать скорость с учетом погодных условий и избегать опасных маневров на дороге. Накануне в Свердловской области прошел сильный снегопад, из-за чего в регионе регистрируется резкий всплеск ДТП.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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