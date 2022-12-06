Стало известно, кто получит 280 миллионов на строительство дороги в Академическом

Опреден подрядчик, который построит в Академическом улицу Вавилова на участке от Парина до Ландау. На участие в аукционе заявлялись две компании, победитель – трест «Уралтрансспецстрой», он предложил цену на полтора миллиона ниже максимальной. Согласно контракту, дорогу должны сдать к концу декабря 2024 года.

Улица Вавилова будет находиться между кварталами Eleven и «Олимпика» в Академическом. Она станет продолжением центральной для района улицы Вильгельма де Геннина. Деньги на строительство город получил по программе «Стимул». В рамках этой же программы будет идти строительство улицы Рябинина от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау. Эти работы обойдутся в 126 миллионов. Подрядчик – Городское управление дорожно-строительных работ.

УТСС также строит трамвайную ветку в Академическом, ее обещают сдать в 2023 году. Это одна из крупнейших строек района.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»