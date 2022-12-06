Екатеринбургский депутат предложил ввести уроки патриотизма в школах

Депутат Екатеринбургской думы Александр Колесников предложил заменить «Разговоры о важном» в школах на уроки патриотизма. Также избранник считает, что нужно ввести муниципальную надбавку к зарплатам учителей.

«Когда я учился, у нас в школе был урок гражданственности. Сейчас это называется «Разговоры о важном», почти как «Старые песни о главном». А можно просто взять и ввести урок патриотизма. Мы чего так боимся этого слова? У нас дети не знают истории своей страны, дети не понимают, что происходит сейчас в мире. Понятно, что это идет из семьи, в том числе с подачи необразованных родителей. Я бы все-таки хотел, чтобы патриотизм у нас стоял на первом месте, а не какие-то разговоры о важном», – заявил депутат на заседании думы.

По мнению Колесникова, достаточно включить в школьную программу старших классов произведения писателя Валентина Пикуля, чтобы привить патриотизм школьникам. Кроме того, депутат считает необходимым повышать дисциплину в школах, потому что «раньше, когда учитель заходил в класс, ученики вставали все как один, а сейчас этого нет».

Колесникова поддержал коллега Михаил Матвеев: «Патриотическое воспитание должно стать отдельным разделом в новой муниципальной программе (по развитию системы образования в Екатеринбурге, – прим. ред.) Если мы не победим, то IT-технологии, робототехника и тому подобное будут никому не нужны. Нам сегодня нужны настоящие граждане, патриоты своей страны, готовые защитить наши интересы». Депутат предложил городской администрации не ждать указа из Москвы, а самостоятельно запустить патриотическое воспитание в школах Екатеринбурга. Ранее Матвеев активно ратовал за введение курса начальной военной подготовки школьников.

Александр Колесников выступил еще с одним предложением – ввести муниципальную надбавку к заработной плате учителей. «Понятно, что желания не всегда совпадают с возможностями. Но тему закрывать не надо. Наши учителя заслужили, чтобы жить достойно. Я нормальный человек, понимаю, что сейчас и на сотку не прожить, но если десяточка от муниципалитета будет добавляться учителю, это будет очень неплохо. Прошу вас подумать в этом отношении», – обратился депутат к начальнику департамента образования Константину Шевченко.

Напомним, сегодня в думе депутаты заслушали и одобрили итоги муниципальной программы по развитию системы образования в Екатеринбурге на 2017-2022 годы. В ближайшее время мэрия должна представить проект новой муниципальной программы на пять лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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