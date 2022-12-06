Защита Ройзмана* оспорила решение суда о компенсации расходов полиции

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан физическим лицом-иноагентом) подала апелляцию на решение Октябрьского районного суда, согласно которому ответчики должны заплатить ГУ МВД по Свердловской области 565 тысяч рублей за внеурочные часы работы на несанкционированной акции протеста два года назад.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат Владислав Идамжапов, он будет добиваться отмены решения Октябрьского суда и вынесения нового – о полном отказе в удовлетворении исковых требований ГУ МВД.

Напомним, несколько месяцев назад ГУ МВД региона потребовало через суд взыскать 565 тысяч рублей за работу на несанкционированном митинге 31 января 2021 года с его участников, которых оно считает организаторами. В эту сумму вошли расходы на оплату сверхурочных часов сотрудников полиции, а также расходы на горюче-смазочные материалы. Одним из ответчиков стал Евгений Ройзман (признан иноагентом). 18 ноября судья вынесла решение в пользу полиции.

*признан физлицом-иноагентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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