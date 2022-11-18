Ройзман и его единомышленники проиграли суд полиции

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск ГУ МВД по Свердловской области к бывшему мэру Евгению Ройзману и другим участникам несанкционированного шествия 31 января 2021 года.

Как сообщил «Новому Дню» адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, суд постановил взыскать с ответчиков 564 тысячи рублей, однако не факт, что они будут платить. «Дождемся изготовления полного текста решения суда, изучим его и, скорее всего, будем обжаловать», – заявил адвокат.

Напомним, 16 сентября состоялось первое заседание по гражданскому делу, в рамках которого ГУ МВД региона хочет взыскать 564 тысячи рублей за работу на несанкционированном митинге 31 января 2021 года с его участников, которых оно считает организаторами. В эту сумму вошли расходы на оплату сверхурочных часов сотрудников полиции, а также расходы на горюче-смазочные материалы. Никто из ответчиков на суд не явился. Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил ходатайство об истребовании дополнительных доказательств того, что ГУ МВД действительно имеет право требовать с ответчиков эти деньги. Судья Дарья Киямова ходатайство удовлетворила. После этого суд перенесли еще один раз.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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