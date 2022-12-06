Вопросы к прямой линии губернатора не будут собирать через интернет: «Когда область вылезет из телефонно-аналоговой ямы?»

Формат прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, которая пройдет в ближайшую пятницу, не предполагает сбора вопросов через официальный паблик региона во «ВКонтакте», хотя трансляция там будет организована. Пост с анонсом закрыли для комментариев, в отличие от всех остальных в этой группе, и подписчики ожидаемо удивлены таким решением.

«Когда уже Свердловская область вылезет из этой телефонно-аналоговой ямы?» – спрашивает подписчик.

Отметим, сбор вопросов организован по телефону 8-800-100-59-46. Там включается автоответчик. Звонящий должен представиться роботу, оставить ему свои контакты и сформулировать вопрос.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»