Чиновники четырех регионов УрФО попали в десятку по активности в соцсетях

Четыре из шести субъектов Уральского федерального округа вошли в топ-10 регионов, представители которых активно создают в соцсетях странички и сообщества органов власти и местного самоуправления.

Из уральцев в десятку попали, ЯНАО, ХМАО, Курганская и Тюменская области, из других регионов – Курская, Ульяновская, Новгородская, Калужская, Белгородская области и Пермский край. Свердловская и Челябинская области в число отличившихся не вошли. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он также рассказал, что в общей сложности в России создано уже более 130 тысяч государственных интернет-сообществ, в среднем – по 1700 на регион.

Как уже сообщал «Новый День», основным ресурсом органов госвласти в Свердловской области в соцсетях является сообщество «ВКонтакте», которое так и называется – «Свердловская область». Сейчас у него 206 939 подписчиков. На прошлой неделе в паблике транслировалась прямая линия с губернатором Евгением Куйвашевым, но вопросы для нее принимали по телефону. Пост с анонсом закрыли для комментариев, в отличие от всех остальных в этой группе, и подписчики были ожидаемо удивлены таким решением.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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