На ВИЗе неизвестные устроили перестрелку: один мужчина в больнице, один – задержан

В Екатеринбурге на улице Татищева группа неизвестных мужчин устроила перестрелку. По неофициальным данным, два человека пострадали. Один из них – в больнице.

Как сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург», конфликт произошел сегодня утром на парковке у магазина «Татищев» на улице Татищева, 77. По фото очевидцев видно, что более десяти мужчин устроили разборки, во время которых началась стрельба. Горожане говорят, что в перестрелке пострадали двое. Информированный источник сообщил «Новому Дню», что один мужчина с ранением доставлен в больницу Екатеринбурга, один пострадавший (травмы не тяжелые) задержан.

В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу информацию о конфликте подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов сейчас находятся на месте ЧП. Но по задержанным и пострадавшим комментария пока нет.

«Полиция проверяет информацию», – сообщили в УМВД.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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