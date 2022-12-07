В полиции рассказали о причинах перестрелки на ВИЗе и пострадавшем 19-летнем парне

Разборки со стрельбой на ВИЗе начались из-за киоска с фейерверками, установленного на улице Татищева. В результате перестрелки пострадал 19-летний парень по имени Никита. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сообщение о стрельбе поступило сегодня в 09:19. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 9.

«По предварительным данным, участниками конфликта стали порядка десяти человек с обеих сторон. Накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для реализации фейерверков. Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу, – сообщил Горелых. – В результате перестрелки один человек доставлен в больницу с огнестрельным ранением, предположительно из травматического оружия. Это гражданин 2003 года рождения по имени Никита. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь».

На текущий момент задержаны два человека, с ними работают на предмет причастности к ЧП. Полиция изъяла несколько гильз, а также нашла два автомобиля, в салоне которых обнаружены кастет, магазин для патронов от пистолета и другие вещественные доказательства.

«Оперуполномоченные анализируют видеозаписи, устанавливают личности всех участников инцидента. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст.213 «Хулиганство» или 115 ч.2 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Это будет зависеть от степени тяжести причиненных потерпевшему мужчине травм», – отметил полковник Горелых.

Как ранее писал «Новый День», конфликт произошел сегодня утром на парковке у магазина «Татищев» на улице Татищева, 77.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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