В Екатеринбург приехала главная новогодняя елка (ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбург доставили ель, которая будет установлена в главном ледовом городке на площади 1905 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на звание главной елки города претендовали еще два дерева – все они растут в специальном лесном хозяйстве, расположенном в 200 километрах от Екатеринбурга. Варианты были найдены заранее – еще в конце ноября.

В итоге чести украсить центральную площадь уральской столицы удостоилась самая пышная из елей. Ее высота составляет почти 30 метров, а диаметр – около восьми. Возраст дерева оценивается примерно в 100-120 лет. Новогодним символом Екатеринбурга станет ель сибирская (лат. Picea obovata)».

Ледовый городок и новогодняя елка будут стоять на главной площади Екатеринбурга до 15 января 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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