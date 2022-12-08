«Аэрофлот» запускает рейсы из Екатеринбурга в Армению

Авиакомпания «Аэрофлот» с 12 декабря планирует летать из Екатеринбурга в Ереван. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам на Boeing 737.

Информация о рейсах уже появилась в расписании Кольцово и в системе бронирования авиакомпании. На текущий момент цена билетов в одну сторону на середину декабря начинается от 12,8 тысячи рублей, билет туда-обратно – от 19 тысяч рублей.

Напомним, сейчас из Екатеринбурга в Армению летают FlyOne, RedWings.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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