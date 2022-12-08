В Полевском мальчик поскользнулся и упал под автобус

В Полевской 9-летний ребенок получил травму из-за нечищенной дороги. Мальчик поскользнулся и упал под автобус, который подъезжал к остановке. Медики диагностировали перелом ноги.

«Госинспектором дорожного надзора на месте ДТП выявлены недостатки, выразившиеся в наличии зимней скользкости на дороге. Главе города направлено письмо по факту выявленных недостатков, обслуживающей организации выданы рекомендации со сроками устранения. Сотрудники полиции проводят проверку», – прокомментировали в УГИБДД по Свердловской области. Там также напомнили, что водители должны быть аккуратнее на зимних дорогах, особенно когда рядом дети. А пешеходам стоит ждать транспорт вдали от проезжей части и прежде чем начинать посадку, дождаться остановки транспорта.

«При обнаружении опасных наледей, горок и снежных валов, выходящих на проезжую часть, просим граждан сообщать в управляющую компанию или полицию по телефону 02», – попросили в ГИБДД.

Полевской, Марина Иванова

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