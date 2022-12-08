После падения ребенка под автобус в Полевском проверят тротуары и остановки

Прокуратура Полевского организовала проверку зимней уборки дорог, тротуаров и остановочных комплексов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Причиной для проверки стало вчерашнее ДТП, в котором пострадал ребенок. Как уже сообщал «Новый День», 9-летний школьник получил травму из-за нечищенной дороги. Мальчик поскользнулся и упал под автобус, который подъезжал к остановке. Медики диагностировали у него перелом ноги.

Полевской, Елена Владимирова

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