Брат юмориста Незлобина уволен из администрации за коррупцию

В Полевском уволили начальника управления культурой Максима Незлобина, брата известного юмориста. Еще полгода назад, в мае, его отправили в колонию на 5 лет за коррупционные преступления. Однако он сохранил свою должность.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, надзорное ведомство потребовало уволить его – администрация требование выполнила и уволила осужденного чиновника в связи с утратой доверия. Напомним, Незлобин устраивал на работу в подведомственные учреждения «мертвые души» и начислял им зарплату, уголовное дело было возбуждено в 2020 году. В мае его приговорили к 5 годам колонии и штрафу в 4 миллиона рублей, после апелляции прокуратуры к этому добавился запрет занимать должности в государственных и муниципальных органах на 5 лет. Кроме того, с него взыскали 10,7 миллиона рублей в доход бюджета Полевского в счет возмещения материального вреда.

Полевской, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»