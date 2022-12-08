В предвыборном проекте Куйвашева «Кампус» пока не решен вопрос с арендой жилья для студентов

В Свердловской области пока не определен механизм, который позволит студентам в рамках проекта «Кампус» использовать арендное жилье. Как сообщили в ДИПе, сегодня на совещании по запуску программы «Кампус» губернатор Евгений Куйвашев поручил проработать детали проекта, в том числе те, которые касаются жилья.

«В последнее время я много обсуждал программу «Кампус» с молодёжью и не только с молодёжью и вижу, что интерес к ней высок. Все с нетерпением ждут её запуска. Среди наших первоочередных вопросов сейчас – возможность использования студентами арендного жилья, его доступность, выделение кредитных линий, информационное сопровождение проекта», – отметил Евгений Куйвашев.

На данный момент в рамках проекта создан фонд «Кампус», ведутся переговоры с торговыми сетями, учреждениями культуры и спорта о предоставлении льгот студентам. Кроме того, завершается формирование попечительского совета проекта из руководителей крупных предприятий и организаций Свердловской области. Свердловские власти достигли договорённостей со Сбербанком о совместной программе льготного кредитования на образование для студентов вузов, расположенных в регионе. Сейчас предстоит решить вопросы с созданием сайта и приложения для студентов «Кампус», где будет доступна вся информация о проекте. На очереди – проработка деталей строительства арендного жилья для студентов.

Как уже сообщал «Новый День», проект формирования комфортной студенческой среды «Кампус» – один из основных пунктов предвыборной программы губернатора Евгения Куйвашева. «Программа должна заработать с 1 января 2023 года. В планах – создание собственных региональных стипендий. Системы скидок в магазинах, кафе, фитнес-залах. Появится компенсация за аренду жилья. Считаю, что Екатеринбург может и должен претендовать на статус студенческой столицы России», – сказал Евгений Куйвашев на встрече со студентами 1 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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