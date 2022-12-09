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Пятница, 9 декабря 2022, 10:33 мск

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В Екатеринбурге растет спрос на аренду новогодних елок и украшение домов

В Екатеринбурге растет спрос на аренду новогодних елок, соответствующие предложения уже появились на платформе «Авито».

Как сообщает пресс-служба маркетплейса, в этом году многие решили арендовать елку, а не покупать ее. На «Авито Услугах» в Екатеринбурге спрос на аренду елки только в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 178%, а объявлений об услуге за этот же период стало больше на 114%. В объявлениях предлагают, например, ели в кадках высотой от 1,5 до 3,5 м, зеленые или голубые. Предприниматели готовы сами и привезти елку, и увезти, когда праздники закончатся.

Екатеринбуржцы также интересуются услугами по новогоднему оформлению дома. Спрос на них вырос на 203% по сравнению с прошлым годом. Количество объявлений от помощников за этот же период увеличилось на 81%. В зависимости от пожеланий клиента, специалисты могут либо закупить по списку весь необходимый декор и затем украсить помещение, либо разработать полноценный дизайн-проект и затем воплотить задумку в жизнь. Средняя цена за услугу в Екатеринбурге в этом году по стране составила порядка 1000 рублей.

Еще один тренд предстоящего Нового года – украшения и елочные игрушки ручной работы. Только в ноябре в Екатеринбурге в динамике год к году спрос на услуги по изготовлению украшений на заказ с «Авито» вырос почти на 245%. Объявлений от мастеров за этот же период стало больше на 60%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Новый год

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