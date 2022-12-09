В Екатеринбурге открылись новогодние ярмарки

В Екатеринбурге открылись четыре новогодние ярмарки в разных районах города. Они работают по следующим адресам:

улица Санаторная, 3, Вторчермет;

улица Баумана, 48, Уралмаш;

улица Высоцкого, 12а, ЖБИ;

улица Билимбаевская, 15, Сортировка.

«Горожане смогут запасти к новогоднему столу фермерскую продукцию от производителей Свердловской области: мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, сыры, молоко, сладости и мёд. На ярмарке также будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, полотенца и гобелены с новогодней тематикой, куклы ручной работы, вязаные носки и варежки, жилеты и кофточки», – сообщили в пресс-службе мэрии города.

В самом центре Екатеринбурга также появится ярмарка, но позже, вместе с открытием новогоднего городка. На площади 1905 года установят 13 домиков, где можно будет приобрести

игрушки, сувениры из дерева, ткани, керамики, стекла, а также сладости ручной работы, выпечку, безалкогольные напитки и многое другое. Ярмарка откроется 30 декабря и будет работать для посетителей до 15 января 2023 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

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