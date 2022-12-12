Мэр Сухого Лога попрощался с горожанами

Глава Сухого Лога Роман Валов сегодня провел свое последнее аппаратное совещание в мэрии.

«Друзья, сегодняшнее аппаратное совещание под моим руководством являлось заключительным и я искренне благодарю каждого за годы плодотворного сотрудничества. Для меня было большой честью служить родному городскому округу и его жителям», – написал Валов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что совещание было посвящено подготовке к празднованию Нового года. Чиновники решили, что для детей из семей мобилизованных посещение новогодних представлений будет организовано по пригласительным билетам.

Напомним, в минувшую пятницу дума Сухого Лога выбрала нового главу. Заместителя главы администрации по ЖКХ Рафаила Мингалимова поддержали 15 из 20 депутатов,

Сухой Лог, Елена Владимирова

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