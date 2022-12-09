Кризис в Сухом Логу разрешился: стало известно имя нового мэра

Сегодня депутаты думы Сухого Лога со второй попытки выбрали нового руководителя города.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате думы, заместителя главы администрации по ЖКХ Рафаила Мингалимова поддержали 15 депутатов, его соперницу, начальника МКУ «Управление муниципального заказчика» Ларису Шумихину, – трое. Таким образом, Мингалимов возглавит Сухой Лог на ближайшие пять лет.

Напомним, весной в городе сложилась кризисная ситуация из-за разногласий между главой города Романом Валовым и спикером думы Евгением Быковым. Кандидатура Валова была одобрена губернатором Евгением Куйвашевым на новый срок, однако в конкурсную комиссию дума пыталась включить нелояльных мэру депутатов. В апреле Быков был отстранен от руководства местной ячейкой ЕР.

Первый этап конкурса состоялся в начале июня. Во второй тур вышли семь кандидатов, включая действующего главу. Но на конкурсные испытания, которые должны были состояться 4 октября, шесть из них не явились. Конкурс был признан не состоявшимся. В октябре дума объявила повторный конкурс на пост мэра. Конкурсная комиссия зарегистрировала девять кандидатов, среди них не было действующего градоначальника Романа Валова. 2 и 5 декабря в администрации Сухого Лога прошли слушания программ претендентов на пост мэра. В итоге конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов – Мингалимова и Шумихину.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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