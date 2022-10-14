В Сухом Логу второй раз за год проведут конкурс по выборам мэра

Дума Сухого Лога объявила повторный конкурс по отбору кандидатов на пост главы города.

Желающие могут подать документы с 1 по 14 ноября включительно. Конкурсные испытания с представлением собственной программы развития муниципалитета назначены на 2 декабря, сообщается на сайте гордумы. Кандидат должен быть не младше 21 года и обладать пассивным избирательным правом, а также не иметь счетов и имущества за границей. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с профильным высшим образованием (экономика, юриспруденция, управление, финансы) и опытом руководящей работы от трех лет.

Как уже писал «Новый день», весной в городе сложилась кризисная ситуация из-за разногласий между главой города Романом Валовым и спикером думы Евгением Быковым. Кандидатура Валова была одобрена губернатором Евгением Куйвашевым на новый срок, однако в конкурсную комиссию дума пыталась включить нелояльных мэру депутатов. В апреле Быков был отстранен от руководства местной ячейкой ЕР.

Первый этап конкурса состоялся в начале июня. Во второй тур вышли семь кандидатов, включая действующего главу. Но на конкурсные испытания, которые должны были состояться 4 октября, шесть из них не явились. Конкурс был признан не состоявшимся.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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