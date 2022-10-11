Депутаты местных дум объявляют повторные конкурсы по выбору мэров

Спустя месяц после единого дня голосования в ряде муниципалитетов местные думы задумались об избрании глав. Примечательно, что в некоторых городах конкурсы по поиску мэра в этом году уже были объявлены, но по каким-то причинам не состоялись.

Так произошло, например, в Сухом Логу. Как уже сообщал «Новый День», объявить конкурс депутаты Сухоложской думы пытались с 31 марта, но решение было принято только 25 апреля. До этого были разногласия по персональному составу муниципальной половины комиссии. Напомним, кризисная ситуация в городе сложилась этой весной из-за разногласий между главой города Романом Валовым и спикером думы Евгением Быковым. Кандидатура Валова была одобрена губернатором Евгением Куйвашевым на новый срок, однако в конкурсную комиссию дума пыталась включить нелояльных мэру депутатов. В апреле Быков был отстранен от руководства местной ячейкой ЕР.

Первый этап конкурса состоялся в начале июня. В полуфинал вышли Артем Батиков, действующий глава Роман Валов, Виктор Игонин, Алексей Кузнецов, Наталья Луткова, Игорь Махнев, Лариса Шумихина. Конкурсные испытания должны были состояться уже после выборов, 4 октября, но кандидаты не явились. Конкурс признан не состоявшимся. Теперь на сайте местной думы появилось объявление, что 13 октября состоится внеочередное заседание. На нем депутаты примут решение об объявлении нового конкурса.

Еще один повторный конкурс по избранию главы назначен в Пышминском округе. Сейчас им в статусе и.о. руководит Андрей Варлаков. Как уже сообщал «Новый День», чиновник недавно прославился тем, что рассказал, что в Свердловской области планируется мобилизовать 9700 человек. Его доклад опубликовал паблик «Твой район – информационный портал Пышмы» в «ВКонтакте», но после реакции СМИ сообщение удалили. Конкурс по отбору кандидатов в главы Пышмы был объявлен еще летом, во второй тур вышли восемь человек, включая Варлакова. Думе конкурсная комиссия представила только двух кандидатов: директора местного управления культуры и туризма Владимира Калинина и предпринимателя Дмитрия Кравца. Но на думе ни один из них не получил большинства голосов депутатов. Из 13 депутатов за Кравца проголосовали шестеро, за Калинина – никто. Конкурс признали не состоявшимся, а на октябрьском заседании думы депутаты объявили новый. Прием документов будет идти до 28 октября, 1 тур состоится 31 октября.

Уже почти год не могут выбрать главу в Белоярском округе. Напомним, первый конкурс был объявлен еще в декабре 2021 года, но члены конкурсной комиссии долго не могли договориться, кто будет ее председателем. Второй тур состоялся 28 февраля, его финалистами стали местный житель Антон Полуяктов и действующий депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев. На заседании гордумы 4 марта 2022 года пять из 20 народных избранников испортили бюллетени, за Григория Вихарева проголосовали четверо, за Антона Полуяктова – один. 10 марта дума Белоярского ГО назначила повторный конкурс по отбору кандидатов на пост мэра, но снова возникли сложности с выбором председателя. Сегодня сразу несколько источников сообщили «Новому Дню», что 14 октября состоится очередное заседание комиссии, на котором планируется завершить первый тур и отобрать кандидатов во второй.

В ближайшее время сменится власть и в Богдановиче. Как уже сообщал «Новый День», глава Богдановича Павел Мартьянов уходит в отставку. Сегодня городская дума соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий мэра, о назначении и.о. главы, о конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра. Напомним, Мартьянова признали виновным в воспрепятствовании законным интересам предпринимателей – он помог своему другу заключить муниципальные контракты на ремонт ДК без конкурса.

Свердловская область, Евгения Вирачева

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