Рейс из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задержали почти на 7 часов

Рейс авиакомпании Southwind, который должен был доставить туристов в Шарм-эль-Шейх задержан почти на 7 часов. Вместо вылета в 14 часов плановое время изменили на 20:50.

«Просьба срочно проинформировать туристов о задержке рейса а/к «Южный ветер»: Екатеринбург – Шарм-эль-Шейх. Актуальное время вылета из Екатеринбурга – 20:50», – сообщает туроператор Pegas Touristik в телеграм-канале уральского региона.

Отметим, что на этом самолете туристы должны летать сначала в Анталью, оттуда (без выхода из самолета) – в Шарм-эль-Шейх. Турагентов возмутило, что о переносе вылета им сообщили только сегодня около 10 часов утра.

«Некоторые туристы уже выехали в аэропорт, потому что регистрация должна была уже начаться. Иногородним особенно неудобно. Им придется до вечера сидеть в Кольцово», – делятся уральские агенты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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