Рейс из Екатеринбурга в Египет через Анталью задерживают почти на сутки

Авиакомпания Southwind в очередной раз задерживает вылет из Екатеринбурга в Египет через Анталью. Самолет должен был вылететь сегодня около часа ночи, сейчас ожидаемое время вылета – 18:20.

«Внимание! Задержка рейса 2S 1714 SVX-AYT по причине метеоусловий. Планировался вылет: 19.12 в 00:55. Ожидаемое время вылета: 19.12 в 18:20. Просьба ориентироваться на онлайн-табло Кольцово», – сообщает уральское представительство туроператора Pegas Touristik, который является консолидатором чартера.

По информации турагентов, борт Southwind, который должен был забрать уральских туристов, с опозданием прилетит из Турции в Казань, соответственно, сдвигается и остальная цепочка вылетов.

Напомним, ранее Pegas Touristik планировал отправлять туристов на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха на прямых рейсах Nordwind, но власти Иордании запретили авиакомпании пролет через свое воздушное пространство. После этого туристов пересадили на рейсы турецкой авиакомпании Southwind, полет теперь осуществляется с посадкой в Анталье, из самолета туристам выходить не приходится.

Также до 20 декабря были отменены рейсы авиакомпании Ifly в Египет, в том числе из Екатеринбурга. На текущий момент туроператор Tez Tour рассматривает возможность пересадить туристов на рейсы других авиакомпаний. Застрявших в Египте людей вывозят бортами Red Wings.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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