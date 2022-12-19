Из-за снега рейс, летевший из ОАЭ в Екатеринбург, приземлился в Оренбурге

Снегопады, накрывшие весь Урал, внесли коррективы в работу аэропортов. Кольцово принял несколько самолетов, которые должны были сесть в соседних городах, а вот борт из Шарджи ушел на посадку в Оренбург.

«Из-за сложных метеоусловий в Челябинске и Кургане на запасной аэродром в Екатеринбург прибыли четыре рейса. Это рейсы WZ-1276 Нижний Новгород – Челябинск, FV-6461 Санкт-Петербург – Челябинск, S7-1141 Москва – Челябинск и Y7-1091 Москва – Курган, – сообщили в пресс-службе Кольцово. – Кроме того, по метеоусловиям Екатеринбурга на запасной аэродром в Оренбург ушел рейс G9-960 из Шарджи. С пассажирами работают представители авиакомпаний».

Как ранее писал «Новый День», задерживается также вылет рейса из Екатеринбурга в Египет через Анталью. Самолет не смог вовремя вернуться в Россию из-за непогоды.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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