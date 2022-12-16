Авиакомпания IFly отменила все рейсы из Екатеринбурга в Египет до 20 декабря

Еще одна российская авиакомпания столкнулась со сложностями при выполнении рейсов в Египет. IFly заявила об отмене всех вылетов до 20 декабря. Как будут вывозить туристов, неясно.

На чартерах IFly из Екатеринбурга вылетали клиенты туроператора Tez Tour. Сегодня поздно вечером оператор сообщил своим партнерам турагентам, что до 20 декабря вылетов не будет.

«Официально говорят, что Иордания закрыла воздушное пространство для самолетов из России. IFly пытается согласовать полет через Сирию, но ответа пока нет. Рейс в Египет, который должен вылетать из Екатеринбурга завтра утром, отложен на сутки», – рассказала нашему агентству руководитель турфирмы в Екатеринбурге.

Судя по информации на табло Кольцово, на сутки отложен и прилет туристов из Хургады: вместо 17 декабря ожидается, что они прибудут 18-го.

«Никакой информации по вывозу туристов пока нет. Но в отелях их точно разместят, – рассказали турагенты. – Другие авиакомпании, например, «Россия» и RedWings на текущий момент пока летают из Екатеринбурга в Египет».

В официальной группе Tez Tour говорится, что авиаклмпания I Fly, выполняющая регулярные рейсы в Египет по заказу оператора, немедленно уведомила Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) и начала проработку альтернативных маршрутов следования. На данный момент перевозчик предлагает летать над Сирией. Но согласований от ФАВТ нет.

Напомним, ранее с проблемами столкнулись клиенты туроператора Pegas Touristik. Авиакомпании Nordwind первой запретили летать над Иорданией. Взамен полетную программу начала выполнять турецкая Southwind – через Анталью. Добавим, что в зимнем сезоне из Екатеринбурга в Египет рейсы заявлены разными перевозчиками почти на каждый день.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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