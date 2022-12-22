Предновогодний рейс I Fly из Екатеринбурга в Египет до сих пор под вопросом: туристы не знают, чего им ждать

Рейс авиакомпании I Fly из Екатеринбурга в Хургаду, заявленный на 28 декабря, до сих пор под вопросом. Он не отменен, но перевозчик ежедневно сообщает о несостоявшихся рейсах в Египет из других городов из-за запрета на полет над Иорданией. «Мы сидим на чемоданах. Деньги вернуть не можем, потому что штраф почти 100%. Ждем и надеемся, что улетим», – говорят туристы.

Как ранее писал «Новый День», 17 декабря авиакомпания I Fly объявила об отмене всех рейсов из России в Египет в период до 20 декабря. В том числе не вылетели на отдых и туристы из Екатеринбурга, которые должны были отправиться в Хургаду 17 декабря. Позднее перевозчик сообщил об отмене вылетов до 22 декабря включительно.

Ближайший рейс I Fly из Екатеринбурга в Хургаду запланирован на 28 декабря (перевозчик летает раз в 10-11 дней), но непонятно, состоится ли он.

«Мы должны вылетать в Египет 28 декабря. Рассчитывали отмечать Новый год на море, заплатили почти 400 тысяч на двоих. И теперь сидим на чемоданах, – рассказала туристка из Екатеринбурга. – Турагент говорит, что вариант один: ждать официальных заявлений туроператора Tez Tour. Потому что за неделю до вылета штрафы за расторжение договора будут почти 100%. А если оператор сам заявит об отмене, то нам вернут все деньги. Но на море мы уже не улетим, просто не успеем найти никакие варианты за такие деньги».

В соцсетях туроператора Tez Tour под постами об отмене рейсов – огромное количество возмущенных комментариев. Туристы пишут, что уже потратили деньги на билеты из регионов до Москвы (если вылет был запланирован оттуда), а еще накупили всякие вещи в отпуск. «Кто нам возместит эти траты?» – недоумевают люди. Также туристов возмущает, что информация об отмене рейсов появляется чуть ли не день в день: например, об отмене рейсов на 22 декабря сообщили поздно вечером 21-го.

«Дети плачут, смотря на чемоданы, отмените, если ничего не получается», – пишут туристы.

Как рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева, информации о вылете 28 декабря из Екатеринбурга в Хургаду еще нет. Но на туррынке ходят слухи, что I Fly к тому времени все-таки получит разрешение на полеты над Иорданией.

«Пока точной информации нет. Но по предварительной, Tez Tour (заказчик рейса) смогли оформить страховку и им разрешен полет над Иорданией, ждем официальных заявлений», – рассказала Анастасия.

По словам турагента, тем, кто не вылетел 17 декабря, туроператор уже возместил 100% стоимости путевок. Сделано это было очень быстро.

Что касается возврата россиян, которые на момент отмены рейсов оказались в Египте, их вывозят в Москву. Оттуда они добираются до регионов. По информации Tez Tour, в Россию вернулось уже почти 4 тысячи человек. В дальнейшем планируется вывозить людей на рейсах EgyptAir, Red Wings и Corendon. В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется свыше 15 рейсов.

Добавим, что I Fly – не единственная авиакомпания, которой не разрешили летать над Иорданией. Ранее полетные программы скорректировал туроператор Pegas Touristik: екатеринбуржцев в Египет теперь отправляют с посадкой в Анталье. Оператор сменил авиакомпанию с Nordwind на Southwind. При этом из Екатеринбурга напрямую продолжают летать «Россия» и RedWings.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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