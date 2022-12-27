Вылеты I Fly из Екатеринбурга в Хургаду отменены: туристы остались без моря на Новый год

Авиакомпания I Fly и туроператор Tez Tour официально отменили полетную программу из Екатеринбурга в Хургаду. Ближайший рейс должен был состояться уже завтра, но туристам в последний момент сообщили об его отмене. Деньги оператор обещает вернуть в полном объеме, а уральцы, мечтавшие об отдыхе на море в Новый год, вынуждены срочно менять планы.

«Мы заплатили за тур почти 400 тысяч на двоих. До последнего рассчитывали, что вылет состоится, но вчера вечером агент написала, что отмена. Мы, конечно, понимали, что такое возможно, потому что предыдущие рейсы из Москвы уже не улетели. Но все равно немного в шоке, – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка. – Деньги Tez Tour обещал вернуть. Но вряд ли до Нового года. Решаем сейчас с мужем: или занять денег и улететь на каникулы в Таиланд, либо, может, в Турцию. Но страшно, а вдруг оператор нам не вернет потом 400 тысяч».

Как рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева, туроператор действительно отменил всю полетную программу в Египет из городов России, в том числе из Екатеринбурга.

«За предыдущие отмененные рейсы Tez Tour деньги туристам уже вернул, и вообще корректно ведет себя в сложившейся ситуации. Надеемся, что и остальные туристы деньги получат. Но если люди хотят улететь до Нового года, самый оптимальный вариант, чтоб поездка состоялась, – это конечно повторная оплата другого тура. Затем дождаться возврата от Tez Tour. Как вариант, можно воспользоваться бесплатным периодом у кредитных карт, многие банки дают 30-100 дней без процентов», – отметила Анастасия.

Как ранее писал «Новый День», 17 декабря авиакомпания I Fly объявила об отмене всех рейсов из России в Египет в период до 20 декабря, затем ежедневно объявляла об отмене рейсов на ближайшие сутки. Накануне вечером туроператор Tez Tour официально заявил об отмене всей полетной программы в Египет, потому что не смог договориться о пролете I Fly над территорией Иордании, либо альтернативных вариантах перелета.

Добавим, что I Fly – не единственная авиакомпания, которой не разрешили летать над Иорданией. Ранее полетные программы скорректировал туроператор Pegas Touristik: екатеринбуржцев в Египет теперь отправляют с посадкой в Анталье. Оператор сменил авиакомпанию с Nordwind на Southwind. При этом из Екатеринбурга напрямую продолжают летать «Россия» и RedWings.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»