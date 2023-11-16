Tez Tour отменил программу из Екатеринбурга в Египет

Туроператор Tez Tour с 26 ноября отменил свою полетную программу из Екатеринбурга в Египет на рейсах Red Wings. Сами рейсы состоятся, поскольку фрахтователем является другая туристическая компания, но клиенты Tez Tour улететь на них не смогут. Туроператор предлагает либо возврат денег, либо выбор другого направления.

Полеты в Египет на Red Wings туроператор осуществлял из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Из всех городов с 26 ноября полетная программа отменяется, хотя Tez Tour планировал продажи до конца апреля. Свое решение в компании пояснили эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, недостаточной рентабельностью направления и сложной геополитической ситуацией, – пишет «Вестник АТОР».

Рейсы Red Wings из Екатеринбурга в Египет при этом не отменяются, потому что консолидатором полетной программы является другой туроператор. Но туристы, купившие путевки у Tez Tour, после 26 ноября на них не улетят.

«За все несостоявшиеся туры в Египет с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26.11.2023 и далее будет осуществлен возврат денежных средств. Клиенты также могут перебронироваться на любое из доступных направлений компании по действующим ценам (размер предоплаты будет перенесен на новое бронирование по курсу на момент получения бухгалтерией письма о переносе денежных средств). Для уточнения необходимого пакета документов и условий туристам необходимо обратиться по месту приобретения тура», – сообщили в компании.

Для турагентов в Екатеринбурга новость об отмене программы Tez Tour в Египет стала неожиданностью.

«Пока нет точной ясности по возвратам. Ждем сегодня пояснений от представителей оператора. Надеемся, что компания поведет себя корректно и не будет затягивать возврат денег, потому что кто-то планировал лететь на Новый год, а сейчас туры на праздничные даты стоят дорого и дорожают с каждым днем», – рассказала агент Ирина Чернова.

При этом сложности на египетском направлении у Tez Tour отмечались еще с конца октября, когда поступали жалобы туристов на «овербукинг»: туроператор селил клиентов не в выбранные и оплаченные отели, а в любые на свой выбор.

Напомним, в прошлом году уральцы тоже столкнулись с внезапной отменой полетной программы Tez Tour в Египет. В декабре 2022-го авиакомпания Ifly не смогла получить разрешение на перелет над Иорданией. Туроператор тогда вернул деньги достаточно быстро.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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