Турагенты рассказали, какие варианты есть для туристов в связи с отменой полетной программы Tez Tour в Египет

Представители туррынка не видят больших проблем, которые может создать отмена полетной программы Tez Tour из Екатеринбурга в Египет. Компания продавала лишь небольшое количество мест на рейсах, поэтому пострадавших будет немного. В случае оперативного возврата средств все они смогут найти альтернативные туры, поскольку сейчас на рынке достаточно горящих путевок.

Как рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, у Tez Tour был небольшой блок мест на рейсах авиакомпании Red Wings в Египет. Поэтому корректировка планов коснется немногих.

Информацию подтверждают и турагенты. «В нашем агентстве бронирований Египта у туроператора Tez Tour было мало, поэтому репрезентативной выборки у меня нет. Но могу сказать, что еще позавчера от оператора приходила рассылка с предложением купить туры либо билеты в Египет. Поэтому новость о том, что программа снята, наверняка стала сюрпризом для тех, кто бронировал у Tez Tour, – рассказал менеджер агентства Friends Travel Дмитрий Денгольц. – Но ситуация небезнадежная для тех туристов, которые все-таки хотят отдохнуть. Именно в ноябре сейчас много горящих туров. В тот же Египет можно улететь за 200 тысяч рублей семьей из четырех человек на 9 дней. Поэтому если Tez Tour быстро вернет деньги, либо у туристов есть резерв, можно оперативно выбрать себе тур. Либо можно у самого Tez Tour перебронировать на другое направление. Например, из Екатеринбурга они хорошо работают с ОАЭ, хотя это более дорогой отдых. Но выбор есть, и не думаю, что с отменой полетной программы одного оператора в Египет будет какой-то стресс для жителей нашей области или соседних областей, выбор из существующих рейсов остается очень большим».

Как сообщал «Новый День», туроператор Tez Tour с 26 ноября отменил полетную программу из Екатеринбурга в Египет, хотя продажи шли до апреля 2024 года. Сами рейсы Red Wings состоятся, поскольку фрахтователем является другая туристическая компания, но клиенты Tez Tour улететь на них не смогут. Туроператор обещает вернуть деньги либо предлагает перебронироваться на любое из своих доступных направлений по действующим ценам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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