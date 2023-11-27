Вместо Red Wings из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх полетит египетская авиакомпания

С 5 декабря вместо Red Wings полеты из Екатеринбурга в Египет будет осуществлять авиакомпания AlMasria. Судя по расписанию аэропорта Кольцово, даты вылета сохранятся, но время изменится.

Отметим, что консолидатором рейсов Red Wings являлся туроператор Fun&Sun, он же будет фрахтовать чартеры египетского перевозчика, – сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России». Вылеты будут осуществляться на бортах A321 в компоновке 220 мест, все из которых выкуплены туроператором.

В расписании Кольцово уже появилась информация о вылетах AlMasria. В Шарм-эль-Шейх вылеты планируются раз в 10 дней (по средам и субботам). Время отправления будет сдвинуто на три часа по сравнению с планировавшимися рейсами Red Wings. В Хургаду египетская авиакомпания будет летать раз в 10 дней (по четвергам и воскресеньям) в 04:45 утра (прошлые рейсы были запланированы на 11 часов утра).

Как ранее писал «Новый День», туроператор Tez Tour, который летал в Египет на тех же рейсах Red Wings, с 26 ноября вообще отменил свою полетную программу из Екатеринбурга. Не исключено, что в компании знали о запланированных изменениях полетной программы. Деньги туристам обещали вернуть.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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