Туристов из Екатеринбурга будут отправлять в Египет через Турцию

Туроператор Pegas Touristik изменил условия туров в Египет для екатеринбуржцев. Теперь летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх они будут с посадкой в Анталье. Другие туркомпании пока работают без изменений.

Pegas Touristik продавал туры в Египет на бортах чартеров авиакомпании NordWind. Однако на этой неделе заменил перевозчика на SouthWind и скорректировал полетную программу: все рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из Кольцово этот перевозчик теперь совершает с посадкой в Анталье.

«Перелеты в Хургаду и Шарм из Екатеринбурга будут выполняться через Анталью – без выхода из самолета, горячее питание – бесплатно на участке Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург, стоянка в Анталье 40-60 минут», – сообщает уральское представительство Pegas Touristik.

В качестве официальной причины оператор указывает, что Иордания закрыла воздушное пространство для самолетов именно авиакомпании NordWind. По крайней мере, на текущий момент другие перевозчики не меняли свои маршруты в Египет.

«Сейчас, в условиях авиационных санкций, не всегда возможно понять истинную причину принятия тех или иных решений. Один борт может быть в лизинге у третьих стран, другой может быть выкуплен Россией и иметь больше прав для международных полетов. Разобраться в этом крайне сложно. Поэтому мы просто принимаем ситуацию как данность, – отметила директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Другие авиакомпании из Екатеринбурга пока летают в Египет напрямую, сообщений об изменениях нет».

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что проблемы с полетными программами в Египет в связи с решением властей Иордании действительно существуют.

«Из-за изменения траектории полета, с появлением дополнительной посадки, привлекательность Египта снижается. У нас нет уверенности, что все заявленные программы состоятся, – прокомментировал Михаил Мальцев. – Но, например, авиакомпания IFly (партнер оператора Tez Tour) летает пока напрямую».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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