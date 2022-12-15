Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Египет

Авиакомпания Red Wings с сегодняшнего дня начала выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Египет. Первые туристы улетели в Хургаду, а с 20 декабря начнутся полеты в Шарм-эль-Шейх.

«Сегодня авиаперевозчик выполнил свой первый рейс по маршруту Екатеринбург – Хургада. Лайнер Boeing 777-200 вылетел из Кольцово с полной загрузкой. С 20 декабря авиакомпания начнет полеты в Шарм-эль-Шейх также на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200. Рейсы Red Wings между Кольцово и египетскими курортами запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Там уточнили, что с начала 2022 года на египетских рейсах других авиакомпаний уже улетели 80 тысяч туристов.

Как ранее писал «Новый День», некоторые перевозчики столкнулись с невозможностью прямых полетов в Египет. В частности, Иордания запретила пролет над своим пространством компании Nordwind, в связи с чем туроператор Pegas Touristik пересадил своих клиентов на борта Southwind, и полеты теперь осуществляются с посадкой в Анталии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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