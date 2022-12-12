Прокуратура проверит уборщиков дорог после гибели депутата в ДТП

В Свердловской области прокуратура проводит проверку организации работ по зимнему содержанию дорог в связи с ДТП, в котором погиб зампред думы Ивделя Федор Суслов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла вчера. 63-летний Суслов выехал на своем Land Cruiser на встречную полосу и врезался в автобус, который ехал из Карпинска в Екатеринбург. Депутат погиб на месте, а из 27 пассажиров автобуса пятеро получили травмы и были госпитализированы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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