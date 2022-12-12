На серовском тракте разбился депутат-единоросс. Его иномарка врезалась в автобус (ФОТО)

В ДТП на 235-м км автодороги Екатеринбург – Серов погиб заместитель председателя Ивдельской гордумы, депутат от «Единой России», директор ООО «Спецтехника» Федор Суслов. Ему было 63 года. Факт гибели депутата «Новому Дню» подтвердили в администрации города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Свердловской области, «Ленд Крузер 200» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом марки «Ютонг», ехавшим по маршруту 509 Карпинск – Краснотурьинск – Екатеринбург. Водитель иномарки погиб на месте. В автобусе находились 27 пассажиров и водитель, пятеро из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в местную больницу, где сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Водитель кроссовера выбрал скорость, не соответствующую конкретным погодным условиям, вследствие чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом. Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная представителями МВД экспертиза. По итогам начавшихся проверочных мероприятий органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД полковник Горелых.

Ивдель, Елена Владимирова

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