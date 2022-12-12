«Темпы были безумные»: уральцы сначала отказались от корпоративов, а потом передумали

Рестораны и отели заявили о рекордных продажах площадок под корпоративы. За ноябрь они сделали двухмесячный план по продажам. В ситуацию вмешалась частичная мобилизация.

«Мы, как обычно, начали с августа продавать площадки под новогодние корпоративы, и сначала продажи пошли в нормальном темпе, но потом, после объявления частичной мобилизации, пошли отмены, и темпы продаж упали до нуля. Мы начали тогда даже думать в сторону сборных корпоративов, но где-то с ноября у нас продажи активизировались. Весь месяц темпы были безумные, и они позволили закрыть провал октября. Так что мы вышли на норму», – рассказал «Новому Дню» коммерческий директор Usta Hotels Виктор Салин.

В целом крупные площадки отмечают, что недостатка спроса нет. В развлекательном центре «Луна 2000», например, сообщили, что у них осталось лишь три свободных даты. Иная ситуация с более камерными площадками – небольшие компании либо вообще не будут отмечать корпоративы, либо просто не торопятся с решением. Впрочем, рестораторы уверены, что ближе к концу года ситуация может измениться. «Конечно, в этом году звонков практически нет. У нас обычно отмечают Новый год маленькие компании – 5-7 человек. И в этом году пока тишина, вся предновогодняя неделя пока пустая, не забронирована. Но ведь и в принципе горизонт планирования сильно сократился – до завтрашнего дня, не более, так что, думаю, ближе к Новому году людям все равно захочется праздника», – заметила в беседе с «Новым Днем» владелица Mio и Metis Лейла Джатдоева.

Впрочем, все же в Екатеринбурге есть компании и предприятия, уже окончательно отказавшиеся от празднования Нового года на работе. «Возможно, кто-то из моих работников и хотел бы отпраздновать, но инициативы они не проявляли, а у меня нет никакого желания», – сообщил «Новому Дню» руководитель одного из екатеринбургских госучреждений, попросивший не называть его имени.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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